Almanya ve İspanya, Sudan'da çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares, Sudan'da çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Başkent Berlin'de Baerbock ile İspanya Dışişleri Bakanı Albares'in yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede çeşitli konuların ele alındığını aktaran Baerbock, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da üstlenecek İspanya'yı bu görevinde destekleyeceğini söyledi.

Baerbock, Sudan'daki gelişmelere değinerek, "Sudan'daki durum dramatik." dedi.

Sudan'da çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Baerbock, "(Sudan'da) Generallerden taleplerimiz nettir. Ateş etmeyi durdurun. Bu anlamsız şiddeti derhal durdurun. İnsanların güvenli bir yere gitmelerine imkan verin. Halkın acilen ihtiyaç duyduğu insani yardım almasına izin verin. Sudan'ı enkaza çevirmek yerine aralarınızdaki anlaşmazlığı müzakerelerle çözün." ifadelerini kullandı.

Baerbock, Sudan'da çatışmaların durdurulması için yürütülen çabaların devam ettiğini ve Almanya'nın bu arabulucu çabalara destek verdiğini belirterek, Alman vatandaşlarını ülkeden tahliye etmek için Ramazan Bayramı boyunca çatışmaların durmasına öncelik verdiklerini dile getirdi.

Şimdiye kadar çatışmaların durdurulmasının başarılmadığını ifade eden Baerbock, Alman hükümetinin kurduğu kriz masasıyla Sudan'daki durumu yakından takip ettiğini anlattı.

Baerbock, Alman vatandaşlarını tahliye etmek için çeşitli opsiyonları hazırladıklarını belirterek, tahliyeleri gerçekleştirmek için çatışmaların durması gerektiğini kaydetti.

Düzensiz göç ile mücadele konusunda değerlendirmede bulunan Baerbock, "Bunun için AB'de daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. AB'nin dış sınırlarındaki ülkeleri yalnız bırakmamalıyız." şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı, düzensiz göç konusuna ilişkin AB'de bir çözüme ulaşılamamasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares de İspanyol vatandaşlarının Sudan'dan tahliye edilmesi için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Bunun gerçekleşmesi için elbette çatışmaların durmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki durumun endişe verici olduğunu aktaran Albares, çatışmaların Sahel'deki başka bölgelere sıçrama endişesi taşımadığını kaydetti.

Albares, AB'de iltica ve göç konusunda anlaşmaya varmak için üstelenecekleri AB dönem başkanlığı süresi içinde ellerinden geleni yapacaklarına dikkati çekerek, "Bu, tüm Avrupa için bir sınamadır. Bunun cevabı da Avrupa'da verilmelidir. Avrupa'ya kimin geldiğini bilmemiz lazım." dedi.