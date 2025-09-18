Almanya ve İspanya Başbakanları Gazze Saldırılarını Değerlendirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Madrid'de görüştü.

Başbakanlık binası Moncloa'da görüşen Merz ve Sanchez, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, İspanya'nın "terörizmin her türünden acı çekmiş" bir ülke olduğunu söyledi.

Sanchez, terörizmle mücadeleyi bildiklerini belirterek, "Terörizm, İsrail'in yaptığı gibi mağlup edilmez. İsrail sivil halka saldırarak iki yıl öncesine göre sadece daha yalnız olmayacak aynı zamanda daha da güvensiz olacak." dedi.

"İsrail hükümeti derinden yanlış bir strateji izliyor"

İspanya'nın İsrail hükümeti karşıtı tutumunun arkasında, "insan haklarını koruma hedefinin yanı sıra Avrupa'nın güneyinin ve Akdeniz'in istikrarsızlaşmasından kaynaklanan büyük endişe" bulunduğunu kaydeden Sanchez, "İspanyol halkı İsrail halkının dostudur. Ben Hamas'ın saldırılarını kınadım ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istedim. Ama İsrail hükümeti derinden yanlış bir strateji izliyor." diye konuştu.

Sanchez, "ateşkes ilan etmesi, insani yardımların girişine izin vermesi ve iki devletli çözüm gibi yolların açılmasına olanak sağlaması" için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulundu.

Merz: "İsrail'in tarafındayız, ama İsrail'in aldığı tüm kararları desteklemiyoruz"

Almanya Başbakanı Merz ise İsrail ve Filistin meselesinde İspanya'dan farklı düşündüklerinin herkesçe bilindiğini dile getirerek, "Bugün için biz Filistin Devleti'nin tanınmasını öngörmüyoruz. Bunun bir sonuç olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Merz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı duyurduğu yaptırım teklifi önerisine Almanya hükümetinin kesin tavrını 1 Ekim'de Kopenhag'da yapılacak zirveye kadar göstereceğini ifade etti.

Açık bir pozisyonlarının olduğunu vurgulayan Merz, şunları kaydetti:

"Bu meselede İsrail'in tarafındayız, ama İsrail'in aldığı tüm kararları desteklemiyoruz. Gazze'de sivil halkın büyük bir acı çektiğinizi görüyoruz, orantılı güç olmadığı görüşünü paylaşıyoruz. Diğer yandan İsrail'in bu şekilde savaşı sona erdirme stratejisini de paylaşmıyoruz ama soykırım görüşünü paylaşmıyoruz. Hamas rehineleri serbest bıraktığında ve silah bıraktığında bu savaş bitecek."

Merz, ayrıca "İsrail'in Batı Şeria'da genişleyebilecek olası yeni operasyonlarının mevcut durumu daha da zorlaştıracağını" söyledi.