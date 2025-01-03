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Almanya ve Fransa’dan Suriye’ye Yeniden İnşa Desteği

Almanya ve Fransa’dan Suriye’ye Yeniden İnşa Desteği
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye'ye giderek AB'nin ülkenin yeniden inşasına destek vereceğini ancak yeni İslamcı oluşumları finanse etmeyeceklerini açıkladı. Baerbock, Suriye'deki siyasi süreçte kadın haklarının önemine de vurgu yaptı.

Fransız mevkidaşı Barrot ile birlikte Şam'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, AB'nin Suriye'yi, ülkenin yeniden inşa sürecinde destekleyeceğini ancak yeni İslamcı yapılanmaları finanse etmeyeceklerini belirtti.Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte Suriye'ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü. Eş Şara tarafından Devlet Başkanlığı sarayında kabul edilen iki Bakan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Baerbock, Fransız mevkidaşı ile birlikte Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'nin önündeki yeni dönemin barışçıl ve özgür olmasına yönelik yardım teklifini ilettiklerini aktararak diğer yandan yeni İslamcı yapılanmaların finansörü olmayacaklarıni vurguladı.

Ülkede gelinen noktada bütün dini ve etnik grupların katıldığı bir siyasi diyaloğa ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan, bu sürece kadınların da dahil olmasının öneminin altını çizdi. "Kadın hakları bir toplumda yaşamın herkes için ne derece özgür olduğunun ölçütüdür" diyen Baerbock, bunun önemini Suriye'deki yeni iktidar sahiplerine de net biçimde ifade ettiklerini söyledi.

Baerbock'tan güvenlik ve hukuk devleti vurgusu

Almanya'daki ve diğer ülkelerdeki pek çok Suriyeliden ükelerini yeniden inşa etmek üzere geri dönme arzusunda olduklarını duyduğunu belirten Alman Bakan, bu arzuyu dile getirenlerin yalnızca kendi hayatları değil, çocuklarının ve özellikle kız çocuklarının hayatları da güvende ve özgür olduğu sürece geri döneceklerini ifade etti. Baerbock bu nedenle yeniden inşa, güvenlik, hukuk devleti ve tüm grupların sürece dahil edilmesinin sıkı sıkıya birbirine bağlı faktörler olduğunun altını çizdi.

Suriye'nin uluslararası topluma geri dönüşünün de otomatik bir süreç olmadığına dikkat çeken Bakan, bunun için Suriye'nin dışarıdan müdahale edilmemesi gereken bir iç sürece ihtiyaç duyduğunu savundu. Özellikle ülkenin komşularına seslenen Baerbock, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulunarak "Suriye ne yeniden yabancı güçlerin oyun aracı olmalı ne de radikal güçler için bir deneme alanına dönüşmeli" ifadelerini kullandı.

Fransız Bakan'dan Kürtlerle siyasi çözüm vurgusu

Suriye'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Fransız Bakan Barrot ise Kürtlerle siyasi çözüm vurgusu yaptı. Barrot, "Fransa'nın müttefiki Kürtlerle bugün başlayan siyasi sürece tam anlamıyla entegre edilebilmeleri adına bir siyasi çözüme ulaşılmalıdır" diye konuştu.

Fransız Dışişleri Bakanlığı, Bakan'ın Perşembe günü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi'yle Suriye'de devam eden dönüşüm sürecini ele aldığını duyurmuştu.

AFP / SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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