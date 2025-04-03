Almanya ve Avusturya, Sırp Cumhuriyeti Liderine Giriş Yasağı Getirdi

Almanya ve Avusturya'nın, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile iki RS siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirdiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ve Almanya'nın Avrupa ve İklimden sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann'ın Saraybosna'da Bosna Hersek'teki durumu ele aldığı belirtildi.

Görüşmede özellikle Sırp Cumhuriyeti yönetiminin ayrılıkçı eylemlerinin tetiklediği anayasal krizin ele alındığı aktarıldı.

Meinl-Reisinger ve Lührmann'ın anayasal krizin faillerine karşı adımlar atılmasının acil olduğu konusunda hemfikir kaldığı belirtilen açıklamada, bunu Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo'ya da aktardıkları kaydedildi.

Açıklamada, Avusturya ve Almanya'nın Sırp Cumhuriyeti entitesinden sorumlu politikacılara karşı diğer Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içerisinde kararlı adımlar atacağı ifade edilerek, bu konuda 3 sorumlu RS politikacısının gelecekte Avusturya ve Almanya'ya girmesini engellemek için önlemler alındığı bildirildi.

Bakan Meinl-Reisinger, Dodik'in ayrılıkçı kışkırtmaları ve eylemlerini yeni boyuta taşıdığını ve yasal kırmızı çizgileri açıkça aştığını dile getirerek, Dodik'in bununla Batı Balkanların güvenliğini, istikrarını, anayasal düzenini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

Meinl-Reisinger, bu tür davranışları daha fazla kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Bosna Hersek'in geleceğinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğuna dikkati çeken Meinl-Reisinger, Avrupa yanlısı tüm güçlere, Bosna Hersek'in AB üyeliğini gerçekleştirme çabalarında onları aktif şekilde desteklemeye devam edeceklerine dair güvence vermek istediklerini kaydetti.

Almanya Devlet Bakanı Lührmann da Bosna Hersek'in anayasal düzenine yönelik saldırılardan sorumlu olanların barışı, bölgedeki güvenliği ve Bosna Hersek'in AB'deki geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "Bu nedenle tedbirlerimiz tam da bu kişilere yöneliktir." ifadesini kullandı.

Ülkedeki tüm sorumlulara AB reform yoluna geri dönmeleri ve bu yolda bir sonraki adımları atmaları çağrısında bulunan Lührmann, "Bosna Hersek AB'ye aittir ve Almanya Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Öte yandan Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF'de yer alan haberde Meinl-Reisinger, Saraybosna'da yapığı açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçı RS Başkanı Dodik ile iki RS siyasetçisinin Almanya ve Avusturya'ya girişlerinin yasaklanacağını söyledi.