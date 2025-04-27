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Almanya ve Avusturya İçişleri Bakanları Suriye'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Almanya ve Avusturya İçişleri Bakanları Suriye'ye Ziyaret Gerçekleştirdi
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü değerlendirildi ve uyum sağlayan mültecilerin kalması gerektiği vurgulandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mart ayında güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ziyaret bugün gerçekleştirildi.

Alman ve Avusturya heyeti, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü.

Görüşmede, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşüne ilişkin olanaklar değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Faeser, görüşmede, Almanya'da topluma uyum sağlayan mültecilerin kalmaları gerektiğini vurgularken, suç işleyen ve aşırıcı gruplarla bağlantılı kişilerin ise mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlerde, ortak heyetin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden sıkı güvenlik önlemleri altında Şam'a gittikleri belirtildi.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı, Almanya'da koruma statüsü bulunan Suriyelilere, statülerini kaybetmeden ülkelerine keşif amaçlı kısa süreli seyahatler yapabilme imkanı tanıyacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede mart sonu itibariyle 968 bin 899 Suriyeli bulunuyor.

2015 ile 2023 yılları arasında toplam 163 bin 170 Suriyeli Alman vatandaşlığı aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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