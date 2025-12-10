Almanya Başbakanı Merz, transatlantik ilişkilerde değişikliğe hazırlandıklarını söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlandıklarını belirtti.

Merz, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Amerikalıların geçen hafta yayımladığı bu güvenlik stratejisi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in şubattaki Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayı göz önünde bulundurursak, büyük bir sürpriz değil. Yani transatlantik ilişkilerde bir değişikliğe hazırlanıyoruz" ifadesini kullanan Merz, ancak yine de ABD'yi bir ortak olarak görmek istediklerine işaret etti.

Friedrich Merz, ABD'nin de Avrupa ve Almanya'yı aynı şekilde göreceğini umduğunu vurguladı.

Ukrayna ile ilgili olarak şu anda önemli bir diplomatik dinamik yaşandığına dikkati çeken Merz, "Bu dinamiği aktif olarak şekillendiriyoruz ve onu kullanmaya kararlıyız." dedi.

Merz, sadece Kiev'in hangi bölgesel çözümü kabul edeceğine karar verebileceğine işaret ederek, "Ukrayna'nın ABD ve NATO ortaklarından güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Biz Avrupalıları etkileyen her şey onayımızı gerektiriyor. Avrupa güvenlik çıkarları korunmalıdır ve biz buna karar vereceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde daha fazla koordinasyon görüşmesi planlıyoruz." diye konuştu.

Hırvatistan, Almanya'dan 44 adet Leopard A2-8 tankı alacak

Basın toplantısı öncesinde de Almanya ile Hırvatistan arasında 44 adetlik Leopard 2 tankı satışı anlaşması imzalandı.

Almanya Başbakanı Merz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün 44 adet Leopard A2-8 tankının alımına ilişkin anlaşma imzalandı. Güveniniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bu anlaşmayla NATO içindeki müttefikler olarak silahlı kuvvetlerini güçlendirdiklerinin altını çizen Merz, bu satın almanın, gerçek askeri ve maddi değerinin çok ötesine geçtiğini aktardı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ise gelecek yıllarda Hırvatistan'a teslim edilecek 44 adet Leopard A2-8 tankının tedarikinin önemini vurguladı.

Plenkovic, "Bunu, Hırvatistan'a teknoloji transferi, Batı teknolojisine geçiş ve bu işbirliği çerçevesinde örneğin; Dok-ing ve diğer şirketlerle savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeye devam edebileceğimiz Basel mozaiğinin önemli bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanklar, KNDS savunma şirketi tarafından üretilecek.