Almanya ve AB, İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırımları tartışıyor

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Lührmann, Almanya ve AB'nin radikal İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırımları tartıştığını söyledi. İsrail'in güven içinde yaşayabilmesi için Gazze'deki durumun iyileşmesi ve aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddetinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Lührmann, insani yardımların önemine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Lührmann, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) radikal İsrailli yerleşimcilere karşı olası yaptırımları tartıştığını söyledi.

Lührmann, Brüksel'deki AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "ABD halihazırda aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı ilk tedbirleri almıştır. Bu nedenle şu anda burada AB üyesi ülkelerle neler yapabileceğimizi tartışıyoruz, Almanya'da da ulusal tedbirleri ve giriş yasakları konusunu düşünüyoruz." dedi.

İsrail'in güven içinde yaşayabilmesi gerektiğini vurgulayan Lührmann, ancak Gazze'deki durumun iyileşmesini ve İsrail'in bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Lührmann, insani aralara ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Bu, sahadaki insanların durumunu gerçekten hafifletmek ve iyileştirmek için önemli." ifadesini kullandı.

Bölgede iki devletli çözüm hedefinde siyasi çözüme ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Lührmann, "Bunun için daha fazla yerleşim yeri inşa edilmemesi, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin sona ermesi önemli." diye konuştu.