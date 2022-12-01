Almanya Vasıflı İşçilerin Göçünü Kolaylaştıracak

BERLİN, 1 Aralık (Xinhua) -- Almanya hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkeye vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştırarak ülke tarihindeki "en modern göçmenlik yasasının" önünü açacağını söyledi.

BERLİN, 1 Aralık (Xinhua) -- Almanya hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkeye vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştırarak ülke tarihindeki "en modern göçmenlik yasasının" önünü açacağını söyledi.

Gelecekte, "yüksek potansiyele" sahip kişilerin, henüz bir işleri olmasa bile Almanya'ya göç etmelerine izin verilecek. Bu amaçla, puanlamaya dayalı "fırsat kartı" denilen bir sistem tanıtılacak.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser planları sunarken "Buna acilen ihtiyaç var" dedi ve ekledi: Kovid-19 krizi, "birçok sektördeki personel eksikliğini büyük ölçüde artırdı."

Alman Ekonomi Enstitüsü'ne (IW) göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da 2022'nin ortası itibarıyla tüm meslek gruplarında yarım milyondan fazla vasıflı işçiye ihtiyaç vardı. Sosyal ve sağlık sektörleri en çok etkilenen sektörler oldu.

Faeser, "Nitelikli işçilerin bir an önce Almanya'ya gelmesini ve avantajlı bir başlangıç yapmasını istiyoruz," dedi ve bürokratik engellerin "ortadan kaldırılması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, şiddetli işgücü sıkıntısına rağmen, Almanya'da kayıtlı Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen geçici işçilerin sayısı son on yılda şimdiden üç kattan fazla arttı.

Bu trendi güçlendirmek amacıyla, yüksek vasıflı AB dışı profesyonellerin AB'de yaşamasına ve çalışmasına olanak tanıyan Mavi Kart için gelir eşikleri düşürülecek. Almanya'ya eğitim göçü de kolaylaştırılacak.

Eğitim Bakanı Hubertus Heil, "Yetenek ve yardım eli rekabetinde, Almanya'da çalışmanın yeni ve her şeyden önce daha kolay yollarını sunuyoruz" diye konuştu.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya'da istihdam edilen insan sayısının Ekim ayında yıllık 428.000 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 45,7 milyona yükseldiğini söyledi.

Bu arada, Federal İstihdam Kurumu'nun (BA) yine Çarşamba günü yayınladığı verilere göre, ülkedeki işsizlik oranı Kasım ayında değişmeden yüzde 5,3'te kaldı. Halen Almanya'da kayıtlı 2,43 milyondan biraz fazla işsiz bulunuyor.