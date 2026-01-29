Almanya: Çin, uzayda Avrupa uydularına karşı "it dalaşı" yapıyor

Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner, Rusya ve Çin'in uzay sistemlerini engellemek için tasarlanmış "karşı uzay yeteneklerini" geliştirdiğini belirterek, Çin uydularının Avrupa uydularına karşı "it dalaşı" yaptığını söyledi.

Euronews sitesinin haberine göre, Brüksel'de düzenlenen "18. Avrupa Uzay Konferansı"nda konuşan Plötner, Avrupa'nın rakiplerinin "gelecekteki çatışmaya" hazırlık olarak Avrupa Birliği'nin (AB) uzay varlıklarını istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Plötner, Rusya ve Çin'in uzay sistemlerini engellemek için tasarlanmış "karşı uzay yeteneklerini" geliştirdiğini aktararak, "Almanya dahil Avrupa uzay varlıkları, bugün bile düzenli olarak kasıtlı müdahalelere maruz kalıyor. Bunu neredeyse her gün gözlemliyoruz. Örneğin; Çin uyduları, yörüngede son derece çevik ve karmaşık manevralar gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler, uzayda bir tür 'it dalaşı' olarak nitelendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Uzay tabanlı savunmanın artık çatışmalarda belirleyici olduğuna işaret eden Plötner, "Bu nedenle uzay altyapımıza yönelik saldırıların gelecekteki herhangi bir çatışmanın çok erken aşamasında gerçekleşeceğini ve bu tür saldırının unsurlarının hibrit bir kampanyanın parçası olarak bugün bile gerçekleşiyor olabileceğini varsaymalıyız." diye konuştu.

Plötner, AB ülkelerini, uzay teknolojisi alanında kaynaklarını birleştirmeye, ABD ve NATO'yla işbirliği yapmaya davet etti.

"İt dalaşı", havacılıkta savaş uçaklarının birbirlerini yakın mesafeden takip ederek avantajlı bir atış konumu elde etmeye çalıştıkları manevraları ifade ediyor.