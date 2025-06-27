Almanya, UNIFIL ve KFOR'ün Görev Süresini Uzattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) misyonlarının görev süresini bir yıl daha uzattı. Federal Meclis'te yapılan oylamada, UNIFIL için 393 evet, KFOR için 391 evet oyu verildi.

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'ndeki (KFOR) misyonlarının görev süresini uzattı.

Alman parlamentosu, hükümetin UNIFIL kapsamında Lübnan'daki askerler ile KFOR bünyesinde Kosova'daki silahlı güçlerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılması kararını onayladı.

Federal Meclis'te gerçekleşen oylamada UNIFIL görevine 393 milletvekili evet, 180 milletvekili hayır oyu verdi, 2 milletvekili ise çekimser kaldı.

KFOR misyonu için de 391 evet, 189 hayır ve 2 çekimser oy kullanıldı.

Alman silahlı kuvvetleri, KFOR misyonu kapsamında Haziran 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor.

26 yıldır süren bu görev şu anda Alman ordusunun en uzun süreli yurt dışı operasyonu olarak biliniyor. Ülke şu anda yaklaşık 300 askerin bulunduğu Kosova'daki bu misyonda 400 kadar asker görevlendirebilecek.

Almanya UNIFIL misyonuna da 300 kadar asker gönderebilecek. Şu anda yaklaşık 100 Alman askeri UNIFIL'de görev alıyor.

BM Deniz Kuvvetleri şu anda bir Alman amiral tarafından komuta ediliyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.