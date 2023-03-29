Almanya, Ukrayna'ya uzun vadeli askeri destek için 12 milyar avro ayırdı

Almanya'nın Ukrayna'yı askeri olarak uzun vadeli desteklemek için 12 milyar avro ayırdığı bildirildi.

Almanya'nın Ukrayna'yı askeri olarak uzun vadeli desteklemek için 12 milyar avro ayırdığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Federal Meclis Bütçe Komisyonunun Ukrayna'nın askeri malzeme ile desteklenmesi için 12 milyar avro tahsis ettiği kaydedildi.

Haberde, bu miktarın 3,2 milyar avrosunun 2023'te, geri kalan 8,8 milyar avronun 2032'ye kadar kullanılacağı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 12 milyar avronun 4 milyar avrosu ile Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya verdiği silah ve diğer malzemenin yeniden alınacağını söyledi.

Pistorius, 8 milyar avronun da Ukrayna'nın desteklenmesi için harcanacağını ifade ederek bu kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Bütçe Komisyon Üyesi Andreas Schwarz de Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada yardıma ihtiyaç duyduğu sürece Ukrayna'yı destekleyeceklerini belirtti.

Schwarz, yardımın hava savunma, zırhlı araçlar ve koruyucu teçhizatın alınmasıyla ilgili olduğu bilgisini paylaştı.