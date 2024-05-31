Almanya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat gönderdi

Ukrayna'nın Almanya'dan gönderilen silah ve mühimmatları uluslararası hukuk şartlarına uygun olarak kullanabileceği bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Kharkiv bölgesindeki mevzilerden yapılan saldırılara dikkati çeken Hebestreit, "Hep birlikte, Ukrayna'nın uluslararası hukuk çerçevesinde bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. ( Ukrayna ) Bu amaçla tedarik edilen silahları, bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere, uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir." ifadelerini kullandı.

Ukraynalıların ülkeleri ve özgürlükleri için savaştıkları kanaatinde olan ülkelerin siyasi, ekonomik, askeri teçhizat, silah ile mühimmat alanında desteklerini sürdürdüğünü belirten Hebestreit, şunları kaydetti:

"Söz konusu olan Ukrayna topraklarının özgürleştirilmesidir ve biz Ukrayna ile tedarik ettiğimiz silahların uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağı konusunda mutabık kaldık. En yakın müttefiklerimizle ve Ukrayna hükümetiyle yakın diyalog halinde, desteğimizi sürekli olarak savaşın gelişimine göre uyarlıyoruz."

Buna göre Alman silah ve mühimmatlar Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verilmiş oldu.

Alman medyasında, bu iznin Alman politikasında kısmi bir değişiklik anlamına geldiğini yorumunda bulunuldu.