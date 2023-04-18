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Almanya, Ukrayna'ya 'Patriot' hava savunma sistemini teslim etti

Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemini teslim etti

Güncel Haberler

Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatının Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracını daha Ukrayna'ya teslim etti.

Alman hükümetinin 1 Ocak 2022'den 17 Nisan 2023'e kadar olan dönemde Ukrayna'ya 2,7 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.

Alman hükümeti, 5 Ocak 2023'te Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

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