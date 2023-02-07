Almanya, Ukrayna'ya Leopard 1 tankları teminine nihai onay verdi

Alman hükümeti Ukrayna'ya Leopard 1 A5 tipi tankların teminine nihai onay verdi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olan saldırı savaşına karşı Avrupa'daki ve uluslararası ortaklar ile koordinasyon içinde Leopard 1 A5 tipi ana muhabere tanklarını sağlayarak Ukrayna'yı desteklediği belirtildi.

Alman hükümetinin bu tankların Ukrayna'ya sağlanacağına ilişkin geçen hafta siyasi olarak onay verdiği anımsatılan açıklamada, ardından bunun için gerekli resmi onay adımlarının atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, böylelikle ihracat izinleri için resmi onay makamı olan Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının Alman silah şirketlerine Ukrayna'ya 178 adede kadar Leopard 1 A5 tipi ana muharebe tankı teminine onay verdiği belirtilerek, " Ukrayna'ya gerçekten ne kadar Leopard 1 A5 tipi ana muharebe tankı teslim edileceği gerekli bakım çalışmalarına bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tankların onarımı ve finansmanı ile Ukrayna askerlerinin eğitiminin Avrupalı ortaklarla eşgüdüm içinde yapılacağı kaydedildi.

Hollanda Savunma Bakanı Ollongren'in açıklaması

Öte yandan Hollanda, Almanya ve Danimarka ile yaklaşık yüz Leopard-1 tankı satın alıp Ukrayna'ya teslim edecek.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren yaptığı yazılı açıklamada, bunların Alman savunma sanayisinde halen stokta bulunan A5 tipi yeniden üretilmiş tanklar olduğu belirtildi.

Ollongren, Hollanda'nın, Almanya ve Danimarka ile birlikte yaklaşık yüz Leopard-1 tankı satın alıp Ukrayna'ya teslim edeceği ifade edildi.

Üç ülkenin ayrıca Ukrayna'ya yedek parça ve mühimmat tedarik edeceğini ifade eden Ollongren, "Ukrayna'daki savaş çok önemli bir aşamada. Rusya harekete geçmeye devam ediyor ve Rusya'nın yeni bir saldırı hazırladığına dair işaretler var. Bu nedenle ana muharebe tankları tedarik etmek önemli." dedi.

Ollongren, daha fazla tankın tedarikinin Alman endüstrisinde stokta bulunan mevcut tankların revizyon sürecine bağlı olduğunu kaydetti.

-Alman ordusu Leoparda 1 tanklarını 20 yıl önce hizmet dışı bırakmıştı

Leopard 1 ana muhabere tankı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ordusu için üretilen ilk ana muharebe tankı olma özelliği taşıyor.

Alman ordusu Leopard 1 tanklarını 20 yıl önce hizmet dışı bırakmıştı ancak dünyanın farklı kıtalarındaki dokuz ülke bugün hala bu tankı kullanıyor.

1965'ten 1980'lerin ortasına kadar 4 bin 700 adet üretilen tank daha sonra yerini daha modern Leopard 2'lere bırakmıştı.

Almanya 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı sağlayacağını açıklamıştı.