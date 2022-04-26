Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak - Haberler

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Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tankları sağlayacak

Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği bildirildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Ukrayna, Almanya, Alman, Silah, Güncel, Haberler

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