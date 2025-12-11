Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Ukrayna'ya desteği kararlılıkla sürdürmeliyiz"

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın hibrit eylemlerine karşı Ukrayna'ya olan desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Wadephul, Alman hükümetinin Ukrayna'nın egemenliğini savunma kararlılığında olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit eylemlerini artırdığını belirterek, Ukrayna'ya desteği kararlılıkla sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Wadephul, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Münih Güvenlik Konferası'nın Berlin'de düzenlediği etkinliğe katıldı.

Wadephul, burada yaptığı konuşmada, " Ukrayna'ya desteği kararlılıkla sürdürmeliyiz." dedi.

Avrupa ve ABD'nin ancak birlikte Ukrayna'nın yanında durdukları sürece Rusya'nın belli bir noktaya kadar gelebileceğini ileri süren Wadephul, "Almanya olarak bunun için çalışıyoruz. Ukrayna'yı destekleyeceğiz, Ukrayna'nın egemenliğini savunacağız ve oradaki insanların yanında olacağız." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in önerisine atıfta bulunan Wadephul, Rusya'ya ait dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası ve savunması için kullanılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Özellikle gelecek hafta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında bu konunun görüşüleceğini aktaran Wadephul, "Bu adım (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e net bir mesaj verecektir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın "saldırganlığını" yansıtma stratejisiyle gizlemeye çalıştığını dile getiren Wadephul, bu ülkenin kendisi ne yapıyorsa başkalarını onunla suçladığını savundu.

Rusya'nın işgal ettiği topraklarda Ukrayna dilini ve kültürel kimliğini silmeye çalıştığını kaydeden Wadephul, "Gerçek baskı, Rusya'nın işgal ettiği topraklarda yaşanıyor." dedi.

Bakan Wadephul, son dönemde Avrupa'da yaşanan askeri ve sivil altyapıyı hedef alan siber saldırılar ile havaalanları üzerinde uçan casus dronlar gibi olayların Rusya'nın artırdığı hibrit saldırı stratejisinin bir parçası olduğunu kaydetti.

NATO'nun Lahey'de açıkladığı yüzde 5'lik yeni savunma harcaması hedefini hatırlatan Wadephul, Almanya'nın bu hedefi 2035'ten önce gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
