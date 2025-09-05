Almanya, Ukrayna'ya Askeri Katılım Kararını ABD'nin Rolüne Bağladı

BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecekte Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine doğrudan askeri katılıma ilişkin Almanya'nın vereceği kararın, diğer etkenlerin yanı sıra ABD'nin bu sürece nasıl ve ne ölçüde dahil olacağına bağlı olacağını söyledi.

Merz, Fransız hükümeti tarafından perşembe günü Avrupa liderleri ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin katıldığı Gönüllüler Koalisyonu'nun çevrim içi toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Merz, müzakere yoluyla bir çözüme ulaşıldığında Avrupa'nın Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda kararlı bir katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Almanya'nın Ukrayna silahlı kuvvetlerinin finansmanı, silahlandırılması ve eğitimi alanlarında rolünü güçlendirmeye odakladığını belirten Merz, doğrudan askeri katılıma ilişkin kararlarının, çerçeve koşulları netleştiğinde uygun bir zamanda değerlendirileceğini vurguladı.

Merz, bu koşullar arasında ABD'nin katılımının nitelik ve kapsamı ve müzakere sürecinin sonucunun yer aldığını söyledi.

Merz, ateşkesin sağlanması amacıyla Zelenskiy'nin de katılacağı bir barış zirvesi için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini de belirtti.