Almanya, Ukrayna'nın Yolsuzlukla Mücadele Çabalarını Destekliyor

Alman Başbakan Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadeleye devam etmesini beklediğini belirtti. Zelenskiy, yolsuzluk soruşturmaları ve mülteci durumu hakkında bilgi verdi.

Almanya'nın Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmesini beklediği bildirildi.

Alman Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Zelenskiy, istifa eden hükümet üyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları hakkında bilgi vererek, tam şeffaflık, bağımsız yolsuzlukla mücadele yetkililerine uzun vadeli destek ve Ukrayna halkı ile uluslararası ortaklarının güvenini yeniden kazanmak için daha hızlı önlemler alma sözü verdi.

Merz de Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadeleyi ve özellikle hukukun üstünlüğü alanında diğer reformları kararlılıkla sürdürmesini beklediğini iletti.

Zelenskiy ve Merz ayrıca Ukraynalı mültecilerin durumunu da görüştü.

Avrupa Birliği'ne göç eden genç Ukraynalı erkeklerin sayısının artması sorununu ele alacağını belirten Zelenskiy, özellikle hava savunması ve Ukrayna'nın enerji altyapısının korunması konusunda Almanya'nın desteği için Şansölye Merz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
