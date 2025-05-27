Almanya, Uganda'nın Büyükelçisi Hakkındaki Suçlamaları Reddetti

Almanya, Uganda'nın Büyükelçisi Hakkındaki Suçlamaları Reddetti
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Uganda'nın Almanya Büyükelçisi'nin 'yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu' iddiasını 'temelsiz ve saçma' olarak nitelendirdi. Uganda ordusu, Almanya ile askeri işbirliklerini askıya aldığını duyurmuştu.

BERLİN, 27 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Uganda'nın Almanya Büyükelçisi Mathias Schauer'i "yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla" suçlamasını "temelsiz ve saçma" olarak nitelendirerek reddetti.

Sözcü pazartesi günü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Uganda ile resmi bir askeri işbirliklerinin bulunmadığını belirtti.

Uganda ordusundan pazar günü yapılan açıklamada Schauer'in ülkede "yıkıcı faaliyetlerde bulunduğuna" dair "güvenilir istihbarat raporları" bulunduğu belirtilerek Almanya ile tüm savunma ve askeri işbirliğinin askıya alındığı duyurulmuştu.

Deschauer, Almanya'nın söz konusu iddiaları destekleyecek herhangi bir arka plan veya bağlamdan haberdar olmadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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