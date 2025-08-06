15. Almanya- Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu başvuruları başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonlarının işbirliğiyle yürütülen fon, iki ülke arasındaki uzun metrajlı ortak yapımları ve kültür alışverişini desteklemeyi hedefliyor.

Yeni sesleri teşvik eden ve uluslararası ortak yapımların sınırlarını genişleten önemli bir kaynak olma özelliğini koruyan fona, henüz çekim aşamasına gelmemiş, Almanya-Türkiye ortak yapım projeleriyle başvuru yapılabiliyor.

Türkiye ile Almanya arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemek amacıyla başlatılan fona başvurular 16 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Bugüne kadar fon tarafından desteklenen filmler arasında "Kız Kardeşler", "Albüm", "Ansızın", "Nefesim Kesilene Kadar", "Mavi Bisiklet", "Sesime Gel" ve "Babamın Kanatları" adlı yapımlar yer alıyor.