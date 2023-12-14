Almanya, Türkiye'den gönderilen din görevlilerinin sayısını azaltacak

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından istihdam edilen din görevlilerinin gönderilmesine kademeli olarak son verilmesi konusunda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Almanya'da her yıl 100 din görevlisinin yetiştirileceği ve Türkiye'den gönderilen din görevlisi sayısının azaltılacağı belirtildi.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan ve Türkiye tarafından istihdam edilen din görevlilerinin gönderilmesine kademeli olarak son verilmesi konusunda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlenecek ortak bir eğitim programıyla Almanya'da her yıl 100 din görevlisinin yetiştirileceği ve istihdam edilen din görevlisi kadar Türkiye'den gönderilen din görevlisi sayısının azaltılacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun müzakerelerin sonucu bu kararın alındığını belirtti.

Faeser, açıklamasında, "Bu, Almanya'daki Müslüman toplumların entegrasyonu ve katılımı açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan vaizlere ihtiyacımız var. İmamların dinler arası diyaloğa katılmalarını ve toplumumuzdaki inanç sorunlarını tartışmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında, Almanya'da yetiştirilecek din görevlilerinin, DİTİB'in Dahlem'deki mevcut eğitim programının bir parçası olarak, ek bir program aracılığıyla eğitim alacağı belirtildi.

Geçiş sürecinde atanan din görevlilerinin teknik denetiminin 2024'te DİTİB'e devredileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, DİTİB'in Alman yasalarına göre kayıtlı bir dernek olduğu ifade edildi.