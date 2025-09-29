Almanya, Trump'ın Gazze Planını Destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu yeni teklifi desteklediklerini bildirdi.

Wadephul, Polonya'nın başkenti Varşova'da "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Wadephul, "ABD Başkanı'na güçlü kararlılığı için minnettarız. Şimdi uzun vadeli bir barışa kapıyı açmanın zamanı. İnandığımız bir barış ki bu barışa ancak müzakere edilmiş iki devletli bir çözümle ulaşılabilir." dedi.

İlgili tüm taraflara nihai ve kararlı bir adım atma cesaretini göstermeleri çağrısında bulunan Wadephul, bu aşamaya giden diplomatik çabalara katkı sağlayacaklarını belirtti.

Wadephul, ayrıca Rusya'nın Avrupa'nın ve NATO'nun kararlılığını sınamak ve huzursuzluk yaratmak istediğini savundu.

Bunun "tehlikeli" olduğunu ve "yanıtlanması" gerektiğini vurgulayan Wadephul, "Bu nedenle cevabımız kesin. NATO, her zaman tetikte, her an harekete geçme kapasitesine sahip ve İttifak topraklarımızın her karışını koruyor." diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı, hiçbir NATO üyesi devletin bu tehditlerle tek başına yüz yüze bırakılmayacağını sözlerine ekledi.

Trump'ın Gazze planı

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas, silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.