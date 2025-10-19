Almanya, Tiflis Büyükelçisi'ni Gürcistan'a Tepki Olarak Geri Çağırdı

Almanya, Tiflis Büyükelçisi Peter Fischer'i Gürcistan hükümetine tepki olarak istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürcistan yönetimi aylardır Avrupa Birliği'ne (AB) ve Alman büyükelçiye kişisel olarak saldırıyor. Bakan Johann Wadephul bu nedenle Büyükelçi Fischer'i istişare için geri çağırmaya karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca AB Dış İlişkiler Konseyinin yarın Gürcistan konusunu da ele alacağına işaret edildi.

İki hafta önce Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağırarak Alman büyükelçisine yönelik muameleyi protesto etmişti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Fischer'i ülkenin iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

Bu nedenle Fischer, eylül ayı sonunda başkent Tiflis'te Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.