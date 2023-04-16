Almanya Sudan'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.

Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Sudan'daki çatışmaların yol açtığı çok sayıda can kaybı karşısında dehşete düşmüş durumdayım. Her iki taraf da çatışmaları durdurmalı ve daha fazla kan dökülmesini önlemelidir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardımı Misyonu (UNITAMS) ve BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes'in ateşkes çabalarını desteklediğini vurgulayan Baerbock, "Sudan halkı son yıllarda ülkeleri için demokratik bir gelecek istediklerini açıkça ortaya koymuştur. Bu, silah zoruyla elde edilemez. Sivil bir hükümete geçiş ülkenin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, Sudan'daki gelişmeleri ve sahadaki Alman vatandaşlarının durumunu yakından takip ettikleri kaydetti.