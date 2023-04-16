Almanya Son Üç Nükleer Santralini de Kapattı
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Almanya, faaliyette olan son üç nükleer enerji reaktörünü Cumartesi gecesi kapatarak ülkede yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden nükleer enerji kullanımına son verdi.
Almanya, faaliyette olan son üç nükleer enerji reaktörünü Cumartesi gecesi kapatarak ülkede yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden nükleer enerji kullanımına son verdi.
Emsland, Neckarwestheim II ve Isar II'nin kapatılması gece yarısına doğru gerçekleşti.
Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011'de meydana gelen nükleer kazanın ardından, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel döneminde, ülkede nükleer enerjinin aşamalı şekilde 2022 sonuna kadar kaldırılması kararı alınmıştı.
Ancak son enerji krizi nedeniyle nükleer santrallerin faaliyetleri 2023'ün Nisan ayına kadar uzatılmıştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Berlin'den bildiriyor.
(XHTV)