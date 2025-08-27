Almanya, Sınır Kontrollerini Sıkılaştırarak 10 Binden Fazla Kaçak Göçmeni Reddetti

Almanya'nın sıkılaştırılan sınır kontrolleri kapsamında 8 Mayıs 2025'den bugüne kadar 10 binden fazla kaçak göçmeni reddederek sınırlarından içeri almadığı bildirildi.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Stern dergisine verdiği mülakatta, sınırlarda sığınmacıların reddedilmesini başarılı bir göç politikasının parçası olarak nitelendirdi.

Sıkılaştırılan sınır kontrollerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dobrindt, ret kararlarının "son derece etkili bir önlem" olduğunu söyledi.

Dobrindt, "8 Mayıs'tan bu yana sınırlarımızda 10 binden fazla kaçak göçmeni reddettik, bunların arasında yaklaşık 550 sığınmacı da var." dedi.

Bakan Dobrindt, bu yılın mayıs ayında attığı ilk resmi adımlardan biri olarak, sınırlardaki sığınmacıların kabul edilmemesini ve mevcut kontrollerin sıkılaştırılmasını emretmişti.

Bu kontroller, o dönemde Federal İçişleri Bakanı olan Nancy Faeser'in de üyesi bulunduğu önceki hükümet tarafından Eylül 2024'te uygulamaya konulmuştu.