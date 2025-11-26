Haberler

Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna için Sahte Barış Olmamalı

Güncelleme:
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın barış çabalarının ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini ve sahte barış düşüncesine karşı çıktı. Ayrıca, Almanya'nın savunma harcamalarını artıracağını ve ordusunu modernize edeceğini belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna için "sahte bir barışın" sağlanmaması gerektiğini söyledi.

Pistorius, Federal Meclis'te 2026 bütçesine ilişkin Dışişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü oturumda konuştu.

Son günlerde Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasının yeniden görüşüldüğünü hatırlatan Pistorius Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin çaba sarf edilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Pistorius, söz konusu bu çabaların ciddiyetle yürütülmesi ve her şeyden önce Avrupa'da kalıcı, güvenilir ve adil bir barışa götürmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın tek taraflı toprak tavizleri vermeye zorlanmaması ve gelecekte kendisini savunabilmesi durumunda olması gerektiğini vurgulayan Pistorius, "Ukrayna için sahte bir barış olmamalı. ve teslimiyet barışı olmamalı." diye konuştu

Pistorius, bunun "sadece Ukrayna'ya ihanet olmakla kalmayacağını", bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "emperyalist hedeflerini ve hırslarını güçlendirmek" anlamına da geleceğini kaydetti.

"Putin'in sözlerinde ve eylemlerinde barışa yönelik bir irade görmüyorum." diyen Pistorius, Putin'in yeni önerilere verdiği ilk tepkinin hiçbir yerinde uzlaşma isteği görülmediğini savundu.

Pistorius, jeopolitik alandaki ittifakların eskiden hayal bile edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde değiştiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği ile ilgili kararları kendilerinin vermeleri gerektiğini vurguladı.

Bu hızlı değişimin, Almanya olarak gelecekteki konumlarını ve rollerini yeniden tanımlamaları gerektiği anlamına geldiğini kaydeden Pistorius, Avrupalıların savunma ve konvansiyonel caydırıcılık konusunda daha çok şey yapması gerektiğini aktardı.

Alman ordusunu bu doğrultuda ileriye götürecek adımlar atılacağını ve bu yıl önemli yasaların çıkarılacağını belirten Pistorius, yeni askerlik hizmeti yasasının uygulanmasıyla Alman ordusunun büyümesinin öncelikli konu olduğunu ve tedarik süreçlerinin hızlandırılacağını ifade etti.

Almanya savunma alanındaki harcamalarını artırıyor

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Almanya da savunma alanındaki harcamalarını büyük ölçüde artıracak.

Ukrayna için şimdiye kadarki en büyük yardım paketi ve askeri harcamalar için gevşetilen borç kurallarıyla savunmaya ek bir destek sağlanacak.

???????Alman Savunma Bakanlığı'na göre, 2025'te 86 milyar avro olan savunma bütçesi, 2026 için 108,2 milyar avroya çıkarılacak.

Savunma bütçesindeki artış, Alman hükümetin orduyu modernize etme ve Avrupa güvenliğinde daha büyük bir rol üstlenme planlarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
