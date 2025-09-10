Almanya Savunma Bakanı: Rusya İHA'ları Kasıtlı Olarak Polonya'ya Yönlendirdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Polonya'ya kasıtlı olarak insansız hava araçları (İHA) yönlendirdiğini, navigasyon hatası bulunmadığını söyledi.

Bakan Pistorius, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın bazı İHA'larının Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesine değindi.

Pistorius, "Burada rota değişikliği, hata veya benzeri bir durum olduğunu düşünmek için kesinlikle hiçbir neden yok. Bu insansız hava araçları açıkça bu rotaya yönlendirilmiş." dedi.

Polonya'dan gelen açıklamalara atıfta bulunan Pistoius, İHA'ların açıkça uygun mühimmatla donatıldığını kaydederek, "Her an bir şey olabilirdi." diye konuştu.

Pistorius, yaşanan gelişmeyi Baltık hava sahasında, Baltık Denizi'nde ve Orta Avrupa'da Rus Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonları, hibrit saldırıları veya İHA uçuşları yoluyla sürekli bir tehdit oluşturduğunun bir başka kanıtı olarak gördüğünü belirterek "Buna hazırlıklıyız." dedi.

Pistorius, Polonya'nın NATO Anlaşmasının 4. maddesini harekete geçirmesini desteklediklerini söyledi.

Bu arada Almanya Savunma Bakanlığı, Polonya'nın Rzeszow Havaalanındaki iki Alman Patriot hava savunma sistemine ait ateş biriminin gece acil olarak alarm durumunu yükselttiğini açıkladı.

Rzeszow'daki Alman birliğinin, diğer müttefikler gibi, genel durumun değerlendirilmesine katkıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, Patriot güdümlü füzelerin ateşlenmediği belirtildi.