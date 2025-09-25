Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Rusya'nın Uzaydaki Davranışları Tehdit Oluşturuyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın uzaydaki davranışlarının herkes için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pistorius, Berlin'de düzenlenen 3. Uzay Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Rusya'nın özellikle uzaydaki davranışları hepimiz için temel bir tehdittir. Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir tehdit." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Rusya'nın uydularla mücadele etmek için uzaya nükleer silah yerleştirmeyi düşünebileceği endişesini dile getirdiğini hatırlatan Pistorius, "Kendisi böyle bir konuşlandırmanın 1967 Uzay Anlaşması'nı ihlal edeceğini de belirtti. Bu endişeyi ve değerlendirmeyi ben de paylaşıyorum." diye konuştu.

Rusya ve Çin'in, son yıllarda uzaydaki savaş kabiliyetlerini hızla artırdığına dikkati çeken Alman Bakan, "Uyduları bozabilir, kör edebilir, manipüle edebilir veya kinetik olarak yok edebilirler. Uzayda sınır veya kıta yoktur. Rusya ve Çin orada doğrudan komşularımızdır." ifadelerini kullandı.

Pistorius, uzaydaki durumun haritalandırılmış olması durumunda Rusya ve Çin'in uzayda önemli stratejik mevkileri işgal ettiğinin görülebileceğini aktardı.

Rusya'nın keşif uydularını Alman Silahlı Kuvvetleri ve dost ülkelerin uzay sistemlerine yakın bir mesafeye yerleştirdiğini vurgulayan Pistorius, "Alman Silahlı Kuvvetlerinin 2 İntelsat uydusu, şu anda 2 Rus Luch Olymp keşif uydusu tarafından takip ediliyor. Bu, gerçek tehdit durumlarına ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Almanya Savunma Bakanı, hükümetin gelecek 5 yıl boyunca uzay projeleri ve uzayda güvenlik mimarisi için 35 milyar avro kaynak sağlayacağını sözlerine ekledi.