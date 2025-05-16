Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Putin, Ukrayna Savaşını Sona Ertirmekle İlgilenmiyor

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Putin, Ukrayna Savaşını Sona Ertirmekle İlgilenmiyor
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Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'nın savunma bakanları Roma'da bir araya geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kremlin'in Ukrayna savaşını sona erdirmekle ilgilenmediğini belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşının sona erdirilmesiyle hiç ilgilenmediğini söyledi.

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" Grubu ülkelerinin savunma bakanları İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pistorius, "Putin (İstanbul'da) Zelenskiy ile görüşmeyi reddediyor. Bu da çok açık bir şekilde, başka söze gerek kalmadan şu anda bu saldırı savaşını sona erdirmekle hiç ilgilenmediğini gösteriyor." dedi.

E5 grubunun mesajının açık olduğunu dile getiren Pistorius bunun da Avrupa ve müttefiklerinin güvenilir bir şekilde Ukrayna'nın yanında durmayı sürdüreceğini belirtti.

Gelecekte de Ukrayna'yı aktif olarak desteklemeye devam edeceklerine işaret eden Pistorius, "Şu anda bir ateşkes görünmese bile sonrasını da düşünmeliyiz. Şaşırmamalıyız ve şaşırmayacağız da. İşte bu nedenle kendimizi hazırlıyoruz." diye konuştu.

Olası bir ateşkesin izlenmesi ve denetlenmesinin nasıl gerçekleşeceği ile bu sorumluluğun kim tarafından ve hangi çerçevede üstlenileceği konusunda düşünmeleri gerektiğini ifade eden Pistorius???????, "Bu konuda da son derece yapıcı görüşmeler yürütüyoruz. Avrupa savunmasının ve silah sanayinin güçlendirilmesi. E5 olarak, daha fazla ortak savunma bileşeninin Avrupa'da ortaklaşa geliştirilmesini, üretilmesini ve tedarik edilmesini istediğimizi defalarca vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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