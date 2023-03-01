Almanya Savunma Bakanı ordunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığı belirtti Güncel Haberler Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığını söyledi. Bild gazetesinin Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Pistorius, milletvekillerine, "Bir saldırı karşısında savunulabilir silahlı kuvvetlerimiz yok." dedi. Pistorius, konuşmasında ülkesinin NATO ittifakındaki yükümlülüklerini hatırlatarak, "İttifak yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz, tekrar tekrar yerine getirmeliyiz. Geçmişte bunu yapmadık." ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Pistorius, zaman kaybetmeden Alman ordusunun ihtiyacı olan silah ve teçhizatların satın alınması gerektiğini de kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Annegret Kramp-Karrenbauer Bild Güncel Haberler

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