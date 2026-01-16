Haberler

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD'nin Grönland'a ilişkin emellerini "güç oyunu" olarak nitelendirdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'nin Grönland üzerindeki emellerini 'güç oyunu' olarak tanımladı. NATO'nun bölgedeki askeri varlığını vurgulayan Pistorius, güvenlik endişelerinin Avrupa müttefikleriyle birlikte ele alınacağını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD yönetiminin Grönland'a ilişkin emellerini "güç oyunu" olarak gördüğünü söyledi.

Pistorius, ABD yönetiminin Grönland'a güvenlik gerekçesiyle sahip olma söylemlerine ilişkin kamu yayıncısı ARD televizyonuna verdiği demeçte, " Grönland'da kimin ne kadar etkiye sahip olduğu konusunda bir güç oyunu ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Savunma Bakanı, NATO'nun Grönland'a daha fazla asker göndererek Kuzey Kutbu'nun güvenliğine olan bağlılığını gösterdiğini belirterek, Avrupa müttefiklerinin egemenliklerinden ödün vermeden ABD'nin endişelerini giderebileceklerini ifade etti.

Pistorius, "Bu bölgeyi güvence altına aldığımızı söyleyerek ABD'nin ana argümanını ortadan kaldırıyoruz. Güvenlik endişelerini paylaşmakla kalmıyoruz, bunları birlikte ele almaya da kararlıyız." diye konuştu.

Alman askerlerinin Grönland'a gönderilmesine ilişkin tartışmalara açıklık getiren Pistorius, söz konusu misyonun ne ABD'ye karşı ne de sembolik bir adım olduğunu vurgulayarak, bunun NATO'nun Arktik bölgedeki savunma sorumluluğunun bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan, Almanya'nın iki yıl önce Kanada, Norveç ve Danimarka ile Kuzey Atlantik denizcilik işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladığını ve İzlanda ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın muhalefetine rağmen Grönland'daki emellerini askeri güç kullanarak gerçekleştirmeye çalışması halinde, Almanya'nın nasıl tepki vereceği sorusuna Pistorius, "Bunun olacağını sanmıyorum. Bu, NATO için de ölümcül olur, bunu herkes biliyor. ABD yönetimi de bunun farkında." yanıtını verdi.

Pistorius, ayrıca Berlin'in Danimarka'nın Grönland üzerindeki toprak egemenliğini kararlılıkla desteklediğini yineleyerek, "Almanya ve Avrupa Birliği ve NATO'nun diğer tüm üye ülkeleri, Danimarka'nın ve dolayısıyla Grönland'ın toprak egemenliğini sarsılmaz bir şekilde destekliyor. Bu konuda kesinlikle taviz verilemez. ABD Başkanı da bunu biliyor. Bu yüzden, kötümserlerin korktuğu gibi bir sonuç çıkmayacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun, "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

-

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
