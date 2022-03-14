Almanya Şansölyesi Scholz: "AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli"

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un konuşması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (1)

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin'e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, "Artık durun diyoruz" dedi.

"Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz"

"AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli"