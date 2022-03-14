Almanya Şansölyesi Scholz: "AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Şansölyesi Scholz: "AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli"

AA - Mesut Tankulu - Güncel
 - Güncelleme:

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un konuşması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un konuşması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (1)

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin'e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, "Artık durun diyoruz" dedi.

"Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz"

"AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli"

Almanya Şansölyesi Scholz: AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli

Almanya Şansölyesi Scholz: AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli

Almanya Şansölyesi Scholz: AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Olaf Scholz, Almanya, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title