Almanya, Rusya'ya Enerji Bağımlılığını Sona Erdirmeye Doğru İlerliyor - Haberler

Berlin merkezli enerji danışmanlığı şirketi Aurora Energy Research'e göre, Rusya'dan Almanya'ya gaz teslimatı durdurulursa önümüzdeki kış ülkenin sanayisi ve haneleri havanın durumuna bağlı olarak 2 ila 12 milyar metreküp doğalgaz eksiği yaşayacak.

BERLİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'da hükümetin yeni planı, önümüzdeki kışa kadar ülkenin Rusya'dan gelen fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini enerjiyi daha verimli kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Almanya Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanı Robert Habeck, Salı günü planı sunarken "Daha fazla enerji bağımsızlığına giden yolda en ucuz ve en verimli katkı, enerjiyi daha az tüketmektir" dedi. Berlin merkezli enerji danışmanlığı şirketi Aurora Energy Research'e göre, Rusya'dan Almanya'ya gaz teslimatı durdurulursa önümüzdeki kış ülkenin sanayisi ve haneleri havanın durumuna bağlı olarak 2 ila 12 milyar metreküp doğalgaz eksiği yaşayacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir yaya, bir benzin istasyonunun fiyat panosunun yanından geçiyor, 11 Mart 2022. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua) Aurora'da uzman olarak görev yapan Casimir Lorenz, "Önümüzdeki kış kritik bir aşama" dedi. Öte yandan, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) muhtemelen 2027 veya 2028'e kadar doğalgaz sıkıntısından korkmasına gerek kalmayacak. Yükselen enerji ve motor yakıt fiyatlarının neden olduğu Almanya'daki enflasyon, Nisan ayında 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,4'e yükseldi. Euro Bölgesi enflasyonuysa yüzde 7,5 ile bundan daha da yüksek çıktı. Alman hükümetinin yakın zaman önce yıllık ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,2'ye düşürmesi sonrasında Avrupa Komisyonu da Pazartesi günü aynı yolu izledi. Almanya için 2022 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,7'ye düşüren Avrupa Komisyonu, öngörülen enflasyon oranını da yüzde 3,5'ten yüzde 6,1'e yükseltti.

8 Ekim 2021'de çekilen fotoğrafta, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki bir termik santral görülüyor. (Fotoğraf: Lu Yang/Xinhua) Alman Sanayi Federasyonu (BDI) CEO'su Joachim Lang, "Enerji emtia arzındaki kesintilerin Avrupa ekonomisine yönelik riskleri çok yüksek" dedi ve Rus doğalgaz ihracatının kesintiye uğraması halinde bunun "Avrupa'da büyümeyi durduracağı ve AB'yi resesyona sokacağı" konusunda uyarıda bulundu.

Xinhua / Güncel