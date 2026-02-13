Haberler

Almanya, Rusya'nın Alman Akademik Değişim Servisini "istenmeyen kuruluş" ilan etmesini kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Alman Akademik Değişim Servisi'ni 'istenmeyen kuruluş' olarak ilan etmesini temelsiz bir karar olarak nitelendirerek güçlü bir şekilde kınadı ve Rusya'ya bu kararı geri alma çağrısında bulundu.

Almanya, Rusya'nın Alman Akademik Değişim Servisini (DAAD) "istenmeyen kuruluş" ilan etme kararını kınadı.

62. Münih Güvenlik Konferansı marjında gazetecilere açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın kararının tamamen temelsiz olduğunu söyleyerek "Bu önlemi, en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya söz konusu kararı geri alma çağrısında da bulundu.

Rusya'da akademik özgürlüğe yönelik artan kısıtlamaları endişeyle izlediklerini belirten Wadephul, giderek daha fazla bağımsız bilimsel kuruluşun çalışmalarının sistematik olarak engellendiğini savundu.

Wadephul, "Rusya kasıtlı olarak bir korku ve izolasyon ortamı yaratıyor. Yabancı ülkelerle temaslar giderek suç sayılıyor. Bu, gerçek bir barış arzusu değil, Rusya'da gördüğümüz bir anlayış arzusu değil. Bu çok üzücü. Ancak bu, kabul etmemiz gereken bir gerçeklik." ifadelerini kullandı.

Rusya Adalet Bakanlığı, DAAD'yi "istenmeyen kuruluş" ilan etmişti.

Halihazırda DAAD bursuyla Almanya'da okuyan yaklaşık 200 Rus vatandaşı bulunuyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
