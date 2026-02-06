Almanya, Rusya ile mevcut görüşmelere ek paralel bir iletişim kanalı açılmasını istemiyor

Almanya'nın Rusya ile görüşmeye hazır olduğu ancak "paralel iletişim kanalları" açmak istemediği bildirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Abu Dabi ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile diyaloga her zaman açık olduklarını belirterek Ukrayna, ABD ve Rusya arasında Almanya'nın da bilgisi dahilinde yürütülen görüşmelerin burada yapıldığını ifade etti.

Bu görüşmelerin daha başarılı sonuçlar vermesi için katkı sunmaya hazır olduklarını dile getiren Merz, "Ancak paralel müzakere kanalları açmayacağız." dedi.

Alman Şansölye ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel danışmanı Emmanuel Bonne'nin Moskova'ya yaptığı ziyaretin Almanya ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Merz, "Hepimizin tek bir hedefi var. Ukrayna'ya karşı yürütülen bu savaşın bir an önce sona ermesini sağlamak. Bunun anahtarı Moskova'da ve biz Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.