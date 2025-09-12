Almanya, Rus İHA'larının Polonya Hava Sahasını İhlalini Protesto Etti

Almanya, Rus insansız hava araçlarının (İHA), NATO müttefiki Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çarşamba günü Rus İHA'larının NATO müttefiki Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'in, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, NATO hava sahasında Rus İHA'larını kullanma eylemleri tehlikeli ve kabul edilemez. Bu nedenle, Rus Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. NATO, ittifak topraklarımızı ve güvenliğimizi savunmak için birlik içindedir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlali

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Rusya'nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu bildirilmişti.