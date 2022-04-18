ALMANYA PLAKALI ARAÇTA 4 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin Almanya plakalı hafif ticari araçta yaptığı aramada özel bölmelere saklanmış, 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Avusturya vatandaşı Ö.S., tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından bir araçla uyuşturucu getirileceğini belirledi. Ekipler, yurda girdikten sonra takibe aldığı aracı, Çorlu ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği Larissa ile yapılan aramada, yolcu kısmındaki koltuk altı ile kasa kısmında yapılan özel bölmelerde 8 paket halinde 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü Avusturya vatandaşı Ö.S. gözaltına alındı. Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)