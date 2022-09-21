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Almanya, Özbek asıllı Rus milyarderin evinde arama yaptı

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Almanya, Özbek asıllı Rus milyarderin evinde arama yaptı

Alman polisinin, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'un Münih yakınlarındaki evinde arama yaptığı bildirildi.

Alman polisinin, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'un Münih yakınlarındaki evinde arama yaptığı bildirildi.

Alman medyasında, Frankfurt Başsavcılığına dayandırılan haberde, 250 polisin Münih yakınlarındaki Rottach-Egern'deki üç konut ve bir depoda arama yaptığı ifade edildi.

Aramaların amacının Usmanov'a karşı Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası'nı ihlal, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle daha önce gizli yürütülen soruşturmalarla ilgili delil bulmak olduğu kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşının ardından Usmanov'un, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine girdiği hatırlatıldı.

Spiegel dergisi de baskındaki esas amacın, Usmanov'un 2014-2022 yıllarında yaklaşık 555 milyon avroluk vergi kaçırdığından şüphelenilmesi olduğunu belirtti.

Alman makamları, Özbekistan'da yaşadığı iddia edilen Usmanov'un 156 metrelik yatına nisanda el koymuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Münih Güncel Haberler

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