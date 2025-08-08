Almanya'nın Sanayi Üretimi Haziran'da Keskin D düştü

BERLİN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın sanayi üretimi, ABD'nin gümrük vergilerinin ve zayıflayan dış talebin yarattığı baskı nedeniyle haziran ayında keskin bir düşüş göstererek Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, perşembe günü yaptığı açıklamada sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldığını ve yıllık bazda yüzde 3,6 daraldığını belirtti. Açıklamaya göre makine imalatı ve ilaç sektörü başta olmak üzere önemli sektörler kayda değer düşüşler kaydetti.

Açıklamada ikinci çeyrekte üretimin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azaldığı ve 2020'nin ilk yarısından bu yana en düşük performansı sergilediği belirtildi.

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada üç aylık düşüşün kısmen bu yılın başlarında açıklanan ABD gümrük vergileriyle bağlantılı önceden hissedilen etkilerinin azalmasını yansıttığını ve bu vergilerin ilk çeyrekte üretimi geçici olarak artırdığını belirtti.

Bakanlık, ABD'nin gümrük vergisi artışlarının neden olduğu ticaret koşullarının kötüleşmesi ve euro bölgesi dışındaki pazarlardan gelen talebin zayıflaması nedeniyle Almanya'nın endüstriyel ekonomisinde kısa vadede bir toparlanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.