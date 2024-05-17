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Almanya'nın Saarland eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel felaketi

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Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı. Başkent Saarbrücken ve diğer bölgelerde birçok bina boşaltıldı. Meteoroloji Dairesi, bölgede 24 saat içinde metrekare başına 100 litre yağmur yağdığını açıkladı. Yağışların devam edeceği ancak şiddetinin azalacağı belirtildi. Başbakan Olaf Scholz, planlanmış programlarını iptal ederek bölgeyi ziyaret edecek.

Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Eyaletin başkenti Saarbrücken başta olmak üzere birçok bölgede yağış sonucu oluşan su baskınları ve seller nedeniyle bölgede çok sayıda bina boşaltıldı.

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 24 saat içinde bölgede metrekare başına 100 litre yağmur yağdığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yağışların devam edeceği ancak şiddetinin azalacağı kaydedildi.

Almanya Başbakan Olaf Scholz'un planlanmış programlarını iptal ederek bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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