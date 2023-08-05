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Almanya'nın Reutlingen şehrinde Şiddetli Dolu Yağışı

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Almanya'nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Belediye yetkilileri, dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığında ulaştığını açıklarken, drenaj sistemlerinin fırtına nedeniyle tıkandığını, suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktığını söyledi. Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı. Bazı vatandaşlar dolu nedeniyle yürümekte zorluk yaşarken kuryeler de motosikletlerini çalıştırmakta sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Almanya'nın güneybatısında yer alan Reutlingen şehrinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.

Reutlingen şehrinde şiddetli dolu etkili oldu. Belediye yetkilileri, dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığında ulaştığını açıklarken, drenaj sistemlerinin fırtına nedeniyle tıkandığını, suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktığını söyledi. Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı. Bazı vatandaşlar dolu nedeniyle yürümekte zorluk yaşarken kuryeler de motosikletlerini çalıştırmakta sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Almanya İtfaiye kar Güncel Haberler

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