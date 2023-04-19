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Almanya'nın Önde Gelen Endüstri Fuarı Hannover Messe Başladı

Almanya'nın Önde Gelen Endüstri Fuarı Hannover Messe Başladı

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HANNOVER, 19 Nisan (Xinhua) -- Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Messe'de bir adam akıllı bir robotla el sıkışıyor, 18 Nisan 2023.

HANNOVER, 19 Nisan (Xinhua) -- Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Messe'de bir adam akıllı bir robotla el sıkışıyor, 18 Nisan 2023.

Makine ve elektrik mühendisliği üzerine Almanya'nın önde gelen bir ticari fuarı olan Hannover Messe, "Endüstriyel Dönüşüm - Farkı Yaratmak" temasıyla Pazartesi günü başladı. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hannover Almanya Güncel Haberler

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