Almanya'nın NATO'ya Katılımının 70. Yıldönümü Kutlandı

Almanya'nın NATO'ya katılımının 70. yıl dönümü başkent Berlin'de düzenlenen törenle kutlandı.

Savunma Bakanlığı'ndaki törene, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile davetliler katıldı.

Merz, burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın 1955'te NATO'ya katılmasının, ülkede 3 neslin özgürlük, barış ve güven içinde yetişmesini sağladığını belirtti.

Bu yıl dönümünün tarihi ve büyük jeopolitik çalkantıların yaşandığı bir dönemde kutlandığını belirten Merz, "Yeni dönemin zorluklarına ittifak olarak karşılık verebiliriz ve vereceğiz. Bu ittifak nefes alıyor, yaşıyor ve ortak güvenliğimizi taşıyor." ifadesini kullandı.

Merz, Rusya'nın Ukrayna'daki şehirleri bombaladığını, Rus gölge filosunun Baltık Denizi'nde provokasyon ve saldırganlık içinde olduğunu dile getirerek, "Durum ciddi." dedi.

Almanya'nın da 70 yıl önce NATO'ya katıldığında üstlendiği transatlantik bölgesindeki özgürlüğü savunma sorumluluğunu ciddiye aldığını vurgulayan Başbakan Merz, ülkesinin savunma harcamalarını artırdığına işaret etti.

Merz, bu kaynakları gelecek yıllarda Alman ordusunu Avrupa Birliği'nin (AB) en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirmek için kullanacağını yineledi.

NATO ittifakının ve Avrupa'nın Almanya'ya güvenebileceğini vurgulayan Merz, Avrupa'nın güvenliğini de savunan Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte da Almanya'nın 70 yılda ittifaka sağladığı katkıları anlatarak, Berlin'de düzenlenen kutlamaya katılmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Rutte, Almanya'nın NATO'daki sorumluluğunu üstelenmeyi sürdürdüğünü belirterek, Başbakan Merz'in Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ülkesinin savunma harcamalarını 2029'a kadar 150 milyar avroya çıkaracağını açıkladığını anımsattı.

Bunun birkaç yıl için savunma harcamalarını iki katına çıkarma anlamına geldiğine işaret eden Rutte, "Almanya İttifakımızda itici bir güçtür. Onun liderlik rolüne ve kararlı eylemlerine ihtiyacımız var." dedi.

Almanya Savunma Bakanı Pistoruis da Almanya'nın 70 yıldır bu önemli ittifakın bir parçası olmasından ve ittifakın başarısına katkıda bulunmasından gurur duyduğunu söyledi.

Pistorius, İttifakın başarılı kalması için Avrupalıların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın buna öncülük edeceğini kaydetti.