Almanya'nın Mart Ayı İmalat Sektörü Siparişlerinde Ani Düşüş Yaşandı

BERLİN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın imalat sektöründe Mart ayında gerçekleştirilen reel yeni siparişler, önceki aya göre yüzde 10,7 düşüş gösterirken Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bunun 2020'nin başlarında Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana görülen en büyük...

BERLİN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın imalat sektöründe Mart ayında gerçekleştirilen reel yeni siparişler, önceki aya göre yüzde 10,7 düşüş gösterirken Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bunun 2020'nin başlarında Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana görülen en büyük düşüş olduğuna dikkat çekti.

Destatis'ten, Cuma günü yapılan açıklamada, "Yeni siparişlere yönelik olumsuz eğilim, imalat konusunda çoğu ekonomi sektöründe görünür hale geldi" ifadeleri kullanıldı. Destatis'e göre ülkenin önde gelen sektörlerinden otomobil sektöründe Mart ayında siparişler önceki aya göre yüzde 12,2 düşüş sergiledi.

Verilere göre gemi, tren, uçak, uzay aracı ve ordu araçları imalatçılarının aldıkları siparişlerde, özellikle büyük ölçekli siparişlerin görülmesiyle güçlü geçen bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı.

Alman üreticiler, Şubat siparişlerinde yüzde 4,5'lik bir artış kaydedebilmişti. Ancak Destatis'e göre Mart'ta iç siparişler yüzde 6,8 düşerken dış siparişlerde düşüş 13,3'e ulaştı.

Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ise Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, "Sipariş girişi yakın zamanda son derece oynak hale gelmiştir" derken, buna karşın "2022'nin zayıf son çeyreğine ve 2023'in kararsız başlangıcına rağmen yılın geri kalanında ekonomik toparlanma beklenmektedir" ifadelerini kullandı.