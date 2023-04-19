Almanya'nın Kalifiye Elemana İhtiyacı Var
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Almanya makina sektörünün çatı örgütü VDMA'nın başkanı Karl Haeusgen, kalifiye eleman eksikliği nedeniyle Almanya'nın, makina konusundaki lider pozisyonunu kaybetme tehlikesi ile karşılaştığını açıkladı.
Almanya makina sektörünün çatı örgütü VDMA'nın başkanı Karl Haeusgen, kalifiye eleman eksikliği nedeniyle Almanya'nın, makina konusundaki lider pozisyonunu kaybetme tehlikesi ile karşılaştığını açıkladı. Ayrıntıları Cem Dalaman'ın aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel