Almanya'nın İsrail'e Silah İhracatı 485 Milyon Avro

Almanya'nın İsrail'e Silah İhracatı 485 Milyon Avro
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Almanya, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'e toplamda 485 milyon avro değerinde silah ihracatı onayı verdi. İhracat izinleri çeşitli silah sistemleri, mühimmat ve zırhlı araç parçalarını kapsıyor.

Almanya'nın 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'e toplam 485 milyon 103 bin 796 avro değerinde silah ihracatına onay verdiği bildirildi.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, "7 Ekim 2023 tarihinden 13 Mayıs 2025'e kadar İsrail'e toplam değeri 485 milyon avro olan silahların nihai ihracatı için ayrı ayrı ihracat izinleri verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yanıtta, onaylanan ihracat kalemlerinin silah sistemlerinden mühimmatlara, radar ve iletişim ekipmanlarından zırhlı araç parçalarına kadar geniş bir yelpazeyi içerdiği belirtildi.

Hükümetin bilgi verme konusunda Federal Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ekim 2014 tarihli kararına atıfta bulunulan yanıtta, İsrail'in mevcut askeri ihtiyaçlarına dair doğrudan bilgi verebilecek içeriklerin açıklanmasının, Almanya'nın dış ilişkilerine zarar verebileceği gerekçesiyle sınırlı bilgi sunulduğu da kaydedildi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhak girişimine ilişkin, "İsrail hükümetini yerleşimlerin genişletilmesini durdurmaya ama özellikle de toprak gaspı, evlerin yıkılması ve Filistin halkının sürülmesi uygulamalarını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

"İki devletli çözüme tamamen aykırı olduğu için her türlü ilhak girişimini elbette reddediyoruz." ifadelerini kullanan Hinterseher, İsrailli yetkililerin bu konudaki açıklamalarını iki devletli çözüme aykırı oldukları için kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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