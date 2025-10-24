Almanya'nın İhracatında Şok Düşüş: Çin, ABD'yi Geride Bıraktı

BERLİN, 24 Ekim (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Çin, 2025 yılının ilk 8 ayında Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak ABD'nin yerini aldı.

Uzmanlar, bu değişimin ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri ve ticaret engellerinin transatlantik ekonomik ilişkileri zorlaştırmasının bir sonucu olduğunu düşünüyor. Yaşanan söz konusu durumun, Almanya'nın ihracat hızını da düşürdüğü belirtiliyor.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalarak 101 milyar euro (117 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Ağustos ayındaki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalarak 10,9 milyar euroya geriledi. Söz konusu gerileme Kasım 2021'den bu yana yaşanan en keskin düşüş oldu. Almanya'nın ABD'den ithalatı da 63,4 milyar euroya ulaştı. Böylece iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 164,4 milyar euro (191 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Buna karşılık Almanya ile Çin arasındaki ticaret daha dirençli bir seyir izleyerek aynı dönemde 166,3 milyar euro (193 milyar dolar) seviyesine çıktı.

1 Ağustos'ta yürürlüğe giren ticaret anlaşması kapsamında ABD, Avrupa Birliği'nden yaptığı ihracatın çoğuna yüzde 15 gümrük vergisi uyguladı. Alman Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federasyonu Başkanı Dirk Jandura, ABD'nin gümrük vergisi politikasının, ihracatın düşüşünün ardındaki temel faktör olduğunu belirterek, Alman yapımı otomobillere, makinelere ve kimyasallara olan talebin keskin bir şekilde düştüğünü kaydetti.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel de ABD'nin gümrük vergileri ve politika belirsizliğinin Almanya'nın kırılgan endüstriyel toparlanmasını baltaladığını söyledi. Alman ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü, gümrük vergilerinin uzun süreli etkisi ve zayıf küresel talep nedeniyle Alman ekonomisinin 2025 yılında sadece yüzde 0,2 büyüyeceğini öngörüyor.