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Almanya'nın Güneyinde Yoğun Kar Yağışı: Uçuşlar İptal Edildi, Trafik Kazaları Meydana Geldi

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Almanya'nın güney bölgesinde yaşanan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Münih Havalimanı'nda 320 uçuş iptal edilirken, demir yolu trafiği de ağaç devrilmesi ve karın rayları kapatması nedeniyle aksadı. Bazı yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kaldı. Bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulması bekleniyor.

Almanya'nın güney bölgesindeki yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'ndaki 320 uçuş iptal edildi. Havalimanı yetkilileri, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yoğun kar yağışı demir yolu trafiğini de etkiledi. Devrilen ağaçlar ve karın rayları kapatması nedeniyle bazı seferler yapılamadı.

Ulm ve Münih'te bazı yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kaldı.

Bavyera genelinde yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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