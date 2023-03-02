Almanya'nın Finanse Ettiği Çelik Tozu Geri Dönüşüm Fabrikası Çin'de Faaliyete Geçti

Almanya'nın finanse ettiği bir çelik tozu geri dönüşüm fabrikası yakın zamanda Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde faaliyete geçti.

Almanya'nın finanse ettiği bir çelik tozu geri dönüşüm fabrikası yakın zamanda Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde faaliyete geçti.

Toplam yatırımı 350 milyon yuan (yaklaşık 50 milyon ABD doları) olan fabrika, çelik tozu geri dönüşümü ve alüminyum cürufu geri dönüşümünde sektör lideri olan Befesa'nın sahip olduğu 23'üncü fabrika.

Befesa, araştırma ve yer seçiminin ardından 2019 yılında Changge şehrindeki fabrikayı inşa etmeye başladı.

SES 1 (İngilizce): JAVİER MOLİNA MONTES, Befesa Yönetim Kurulu Başkanı:

"Çin'de iki özelliğe sahip bir bölge seçmemiz gerekiyor, bir yandan Henan'da olduğu gibi çevre düzenlemesinin güçlü bir şekilde uygulandığı bir yer ve diğer yandan artıklardaki çelik üretiminin güçlü olduğu bir yer olmalı.

Üstelik Henan, ülkenin orta kesiminde çok iyi bir konuma sahip olduğundan, Çin'in (tüm bölgelerinde) birçok çelik üreticisinin artıklarına ulaşma fırsatımız olabilir."

SES 2 (Çince): FU XİAO, Befesa Zinc Çin CEO'su:

"Şirketimiz, çelik ve alüminyum atıklarının geri dönüştürülmesinde uzmanlaşmış durumda. Changge Döngüsel Ekonomi Sanayi Parkı, geri dönüşüm ekonomisi ve atıkların yeniden kullanımı konseptimize mükemmel bir şekilde uyuyor."

Proje faaliyete geçtikten sonra, her yıl 110.000 ton çelik üretim tozu geri kazanılabilecek ve bundan yıllık üretim değeri yaklaşık 400 milyon yuan (yaklaşık 58 milyon ABD doları) olan 40.000 ton çinko oksit çıkarılabilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changge kentinden bildiriyor. (XHTV)